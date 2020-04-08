الصحة: لا حالة كورونا جديدة

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة اثبتت التقارير الوبائية بوزارة الصحة الاتحادية بحسب سونا عدم تسجيل حالة جديدة اليوم الثلاثاء وأن الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بلغت 14 حالة منها حالتين تم الإعلان عنهما فجر اليوم. Advertisements وأوضحت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بالوزارة في اجتماعها اليوم برئاسة د.هدير محي الدين وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة أن التقارير أكدت عدم تسجيل حالة وفاة جديدة عدا الحالتين التين سبق الإعلان عنهما. وأوضح التقرير أن مجمل حالات الاشتباه بفيروس كورونا بمراكز العزل بالسودان حتى أمس الإثنين 6 أبريل الجاري بلغت 199 حالة اشتباه بينها 10 حالات اشتباه جديدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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