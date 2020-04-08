تواصل برامج التوعية وتعقيم مواقف المواصلات بأمدرمان

تواصلت برامج التوعية وتطهير المرافق ومواقف المواصلات بمحلية أمدرمان للوقاية من فيروس كورونا حيث نفذت الإدارة العامة للشؤون الصحية والبيئة بمحلية أمدرمان حملة لتطهير وتعقيم لموقف الشهداء بأمدرمان بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الأستاذ الطيب محمد الشيخ المدير التنفيذي للمحلية فى تصريح بحسب (لسونا)، استمرار الحملات التوعوية بجانب تعقيم مواقف المواصلات والمخابز والمساجد ودور العبادة بجانب المواقع المستهدفة. Advertisements كما أكد دكتور صلاح الدين حسن حاج موسى مدير الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمحلية على ضرورة إنفاذ موجهات وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا، مشيداً بإدارات الصحة بالمحلية في مجابهة الفيروس وتقليل الإصابة على مستوى المحلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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