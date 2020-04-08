الصحة بالخرطوم: تجهيز مستشفيات لعلاج حالات كرونا المؤكدة

أكد د. الفاتح عثمان المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم تجهيز مستشفيات لعلاج الحالات المؤكدة بجائحة كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية في وقت كشف فيه عن جاهزية 22 مستشفى لفرز حالات الكورونا ومن ثم تحويلها لمراكز العزل فضلا عن تحديد قائمة بأسماء مستشفيات بعضها عرضت إدارتها إمكانية الاستفادة منها في حال ظهور حالات إضافية لمستشفى جبرة، الخرطوم، هناك مستشفى غرب أمدرمان، مستشفيات ببحري، وبعض المستشفيات الجامعية المعروفة.

وقال د. الفاتح عثمان المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بحسب (سونا)، إنه منذ بدء الجائحة تم تجهيز 36 سريراً بمستشفى الخرطوم إضافة لتجهيز مستشفى للعزل بسعة 80 سريراً بمستشفى جبرة للطوارئ والإصابات، بجانب التدريب والتنوير للكوادر قبل ظهور الحالة الأولى لكورونا بالمستشفيات الخاصة والحكومية.

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وأكد د. عثمان توفر حوالي 100 سرير مزودة بأجهزة التنفس الصناعي بغرف العناية المكثفة، مشيراً إلى الاهتمام بالكادر الطبي العامل في العناية المركزة من الممرضين والسسترات، وضرورة أن توفر لهم فرص التدريب والمعينات التي تجعلهم يعملون، باعتبار أن التمريض أهم كادر محوري في العناية المكثفة وأضاف قائلا “أنا افتكر أن التمريض والكوادر الطبية وجودها مهم لكن عندنا أزمة كبيرة جداً في خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الفنية في داخل النظام الصحي”.

وكشف د. عثمان عن اتجاه لشراء أجهزة التنفس الصناعي وتوفيرها من بعض المبادرات، وأضاف أنهم على مستوى الوزارة بولاية الخرطوم وصلهم عدد من المتبرعين والمبادرين لتسليمهم عدد من الأجهزة لدعم الوزارة، كذلك هناك مبادرات التصنيع وتحوير بعض الأجهزة محلياً، ويتم التفاوض فيها مع بعض الجهات الهندسية والطبية، كما أن هناك مبادرة من المهندسين لزيادة سعة أجهزة التنفس الاصطناعي، وأردف “صحيح نحن لازم نهتم بأجهزة التنفس الصناعي لكن العناية الوسيط مهمة جداً وزيادة عدد الأسرة العادية كذلك مهمة جداً ونحن مهما زدنا المستشفيات وتجهيزها لكن مسألة التوعية أهم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)