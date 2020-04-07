لماذا نحتفل؟.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت قحت المواطنين بالاحتفال بذكرى ٦ أبريل من منازلهم برفع الأعلام وترديد الهتافات فيما طالب البعض بالاحتفال بطريقة تحويل قيمة الاحتفال الى رصيد في حساب مبادرة القومة للسودان .

الشاهد في الأمر ان الراصد لحصاد عام كامل من ذكرى اعتصام القيادة المجيد ونجاح ثورة ١٩ ديسمبر ودحر نظام المخلوع سيء الذكر عمر البشير يلحظ و بوضوح ان لا أنجاز يذكر لقحت يستحق الاحتفال …!!

فلماذا نحتفل وحتى اللحظة لم يتم تقديم قتلة المتظاهرين في مظاهرات ١٩ ديسمبر لمحاكمات باستثناء قتلة الشهيد الاستاذ احمد الخير وحتى هذا الاخير مضى وقت طويل على إيداع الحكم لدى محكمة الاستئناف ولم نسمع تأييداً يليه تنفيذ او استئناف للمحكمة العليا، فلماذا نحتفل ..؟؟

دماء الشهداء ما زالت ساخنة في قلوبنا ومن قتلوهم معروفون ومطلقو السراح ، لا محاكمات ولا يحزنون ولا عزاء لأمهات الشهداء فلماذا نحتفل ..؟؟

لماذا نحتفل ولصوص المؤتمر الوطني نصفهم طلقاء يسرحون ويمرحون ويجتمعون ويتآمرون يحركون كوادرهم وحساباتهم المصرفية ويعيثون في الارض فساداً فلماذا نحتفل …؟

لماذا نحتفل وحتى اللحظة كل البلاغات التي يتم فتحها في نيابة مكافحة الثراء المشبوه تتم دغمستها لا محاكمات ولا عدالة ناجزة ولا يحزنون نسمع جعجعةً ولا نرى طحيناً فلماذا نحتفل ..؟؟

لماذا نحتفل والدولار وصل ١٤٢ ..؟؟

لماذا نحتفل وصفوف الوقود تدخل موسوعة جينيس ..؟

لماذا نحتفل وصفوف الخبز تتضاعف والافران تتناقص وتخرج عن الخدمة …؟؟

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لماذا نحتفل وقطوعات الكهرباء والمياه وأزمة المواصلات لا تبارح مكانها ..؟

لماذا نحتفل ولم يحدث اي اختراق يذكر في ملف العلاقات الخارجية ..؟ بل حدث اختراق داخلي واصبحنا مرتعاً لأجهزة المخابرات ..؟

لماذا نحتفل وملفات السلام الداخلية اصبحت مثل مرض السرطان كل يوم يشهد تفرخ حركات مسلحة وظهور مسارات جديدة ..؟

لماذا نحتفل ونحن نعيش التمكين في أسوأ صوره تخلصنا من تمكين الكيزان الحزبي لنقع في تمكين أسوأ واشد تنكيلاً تمكين (القبيلة)..؟؟

لماذا نحتفل ونحن لا نملك لا حكام ولايات مدنيين ولا مجلس تشريعي ولا دستوراً …؟؟

لماذا نحتفل وكل شيء محلك سر انهيار تام في الخدمات و الصحة و التعليم لماذا نحتفل …؟

خارج السور:

اعلموا يا قحت انه لولا جائحة كورونا لشاهدتم ٦ أبريل أخرى..