الجزيرة : توقعات بإنتاج 8 ملايين جوال قمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انطلقت مطلع إبريل الجاري بأقسام مشروع الجزيرة والمناقل عمليات حصاد القمح وذلك بعد توفير جزء كبير من مطلوبات الحصاد من الخيش والجازولين والحاصدات،وأعلن الأستاذ مجدي يوسف دفع الله عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أن القمح يبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 20 جوال زنة 100 كيلو للفدان ولفت إلى توفير 2 مليون جوال خيش بواسطة البنك الزراعي، فيما تبلغ احتياجات الحصاد 8 مليون جوال. من جانبه أرجع المزارع عبد الله أحمد عبد الوهاب من ترعة النصيح بالمناقل أن الإنتاجية العالية التي حققها المزارعون لتوفير التمويل عبر البنك الزراعي والإدارة والمدخلات الزراعية من تقاوى محسنة وأسمدة (اليوريا والداب) وإنتظام عمليات الري وتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى( 20- 25) جوالاً. وأكد أن السعر التركيزي الذي أعلنته الدولة بمبلغ 3500 جنيه لجوال القمح مجزي وأشار إلى أن التأخير في عمليات الوزن (الطرناطة) بمناطق الشون تسير ببطء شديد، مما يؤخر عمليات الحصاد. وكشف عن بداية ترحيل الخيش لمواقع الإنتاج خلال اليومين الماضيين، وقال إن عدم توفر الجازولين للشاحنات تسبب في صعوبات ترحيل القمح لمواقع للشون. وقال المزارع جاد كريم حمد الرضي من القسم الشمالي إن الإنتاجية بالقسم تجاوزت 25 جوالاً قمح في الفدان في معظم التفاتيش والأقسام وحقق بعض المزارعين أكثر من 34 جوالاً في الفدان ،وقطع بأن إنتاج القمح هذا الموسم سيحقق الآكتفاء الذاتي لأهل السودان وسد الفجوة. ودعا للاهتمام بأمر الحصاد في هذه المرحلة بتوفير الجازولين للحاصدات وترحيل المحصول لمخازن البنك الزراعي. وبحسب سونا، أشار لمجهودات البنك الزراعي بتوفير كميات من الخيش من ولايتي (القضارف والنيل الأزرق). الجدير بالذكر أن جملة مساحات القمح بمشروع الجزيرة بلغت 425 ألف فدان يتوقع أن تبلغ جملة الإنتاجية 8 مليون جوال قمح زنة 100 كيلو.