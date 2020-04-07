وكيل وزارة الزراعة: خلايا نائمة تسببت في حرق قمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد القادر تركاوي عن وجود خلايا نائمة تسببت في حرق قمح بالجزيرة، كاشفا عن القاء القبض على الجناة الذين قاموا بحرق محصول القمح بمشروع الجزيرة، واوضح الوكيل لـ ( آخرلحظة) أمس ان الجناة الذين تم إلقاء القبض عليهم بعضهم يتبعون للنظام البائد وبعضهم من منسوبي تنظميات مهن الإنتاج الزراعي، ورحج ان تكون الخطوة تعبيرا لرفضهم لقرار لجنة إزالة التمكين بحل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي و الحيواني بمشروع الجزيرة، مشيراً بان التحريات مازالت جارية بشإن إلقاء القبض على بقية الخلية لتقديمهم للمحاكمة، وأقر بوجود تحديات كبيرة تواجه علميات حصاد القمح بمشروع الجزيرة،نتيجة لعدم توفر الخيش في وقت كشف فيه عن وصول (30) الف بالة إلي ميناء بورتسودان لكنها في أنتظار الوقود ليتم ترحيلها إلي مناطق الإنتاج، وقال تركاوي انهم يعملون في ظروف بالغة التعقيد، في ظل التحديات والمتاريس التي يضعها أمامهم النظام النظام الذين قال يعلمون في اتجاهات متعددة لتخريب الاقتصاد وزعزعة الامن والاستقرار.