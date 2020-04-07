رئيس الجبهة الثورية: الفرصة تاريخية لخلق توافقٍ سياسي يدفع باستحقاقات الانتقال في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أبرقت الجبهة الثورية برسالةٍ خاصة في ذكرى السادس من أبريل طالبت فيها بخلق توافقٍ سياسي يدفع باستحقاقات الانتقال في البلاد خلال المرحلة المقبلة، وقال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، لـ(باج نيوز)، إنّ الفرصة تاريخية للعبور بالبلاد من حالة عدم الاستقرار إلى سلامٍ واستقرارٍ سياسي واقتصادي لضمان اجتياز امتحان التحوّل الديمقراطي بنجاحٍ وفقًا للهادي، فإنّه يشير إلى أنّ ثورة أبريل نجحت في الإطاحة سابقًا بنظام جعفر نميري الشمولي، وأضاف صحيح أنّها أطاحت بنظام نميري ولكنّها أخفقت في تحقيق الاستقرار السياسي فى السودان، وتابع أعتقد أنّ السبب هو عدم إعطاء مسألة الحرب والسلام الأولوية المطلوبة.