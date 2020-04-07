ناشط إماراتي يفضح “حكومة” بلاده: هذا ما فعلته مع آلاف الوافدين بوظائف مرموقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل أنّ أزمة كورونا كشفت عورات الحكومة الإماراتية التي تدعي دوما عدم تمييزها بين الوافد والمواطن.

وقال “الطويل” في تغريدةٍ رصدتها “وطن” إنّ آلافٍ من الوافدين بوظائف مرموقة تم خصم رواتبهم لأقل من النصف والجزء الآخر تم فصله “باحترام” (اجازة بدون راتب وعد الى بلدك حتى تنتهي الأزمة).

وأضاف: “هكذا تم مكافأة الوافد في دولة السعادة”. قائلاً إنّ المشكلة كم في وجود قادة لا يخافون الله.طالب “الطويل” بالإفراج عن معتقلي الرأي من السجون الإماراتية، في ظل جائحة كورونا، متسائلاً: “ما هو الخطر القومي الذي سوف يهدده هؤلاء المعتقلين اذا ما خرجوا؟”.

وأضاف متسائلاً: “لماذا لا تكون على الأقل اجازة لهم يرون فيها عائلاتهم ثم يعودون بعد انتهاء الأزمة؟”.