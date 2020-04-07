فتاة سعودية ترتد عن الإسلام وتهاجم الدين و”آل سعود” بشدة!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت فتاة سعودية تُدعى أمل عسيري ارتدادها عن الدين الإسلامي وقوانين الشريعة الإسلامية التي وصفتها بـ”الظالمة” للمرأة والطفل.

ونشرت أمل عسيري صورة لجواز سفرها لتأكيد هويتها، وتبين المعلومات أنّها من مواليد عام 94 .وهاجمت في تغريدة لها الدين الإسلامي، مدعية انه لا حماية فعلية للمرأة والطفل من العنف الاسري بالسعودية ما دامت هذه هي الشريعة التي تستمد المملكة منها القوانين. وفق قولهاوزعمت في تغريدةٍ أخرى أنه بسب فهمها الجيد معنى أن تعيش بلا أمان وبلا حقوق وحرية، أصبح جزءٌ منها أن تهتم بحقوق المرأة حتى وان كانت تمتع بكامل حقوقها الآن.وشن مغرّدون هجوماً على الفتاة السعودية أمل عسيري بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام .وأمل عسيري ليست اول فتاة تعلن انها ارتدت عن الإسلام، إذ سبقها عدد من السعوديات ونجحن في الهروب من السعودية الى دولٍ أوروبية.