الخرطوم: عقوبات رادعة ومشددة لمتجاوزي قرار حظر التجوال بالعاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن إنفاذ عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجوال والذي أقرته الدولة وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب جائحة كورونا، فيما كشفت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح – رئيس اللجنة الأمنية – عن رصدها لأسواق ومحال تجارية ومطاعم وأفراد متجاوزين لقرار حظر التجوال بمواقع مختلفة بالمحلية تعمل أثناء ساعات الحظر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتقديمهم لمحاكمات فورية، فيما نوهت اللجنة إلى أن الأيام القادمة ستشهد المزيد من إجراءات تشديد العقوبات الرادعة للمتجاوزين والمتفلتين لضوابط العمل خلال فترة حظر التجوال. وسيتم الرصد والمتابعة للأسواق والطرق الرئيسة والأحياء لضبط حالات التفلت للقرار، إلى ذلك أعلنت اللجنة عن تكوين غرفة طوارئ صحية وأمنية لمتابعة التداعيات المستجدة لوباء كورونا على مستوى المحلية تختص بالتدخل السريع لرصد حالات الاشتباه والتبليغ بالتنسيق مع وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس، إلى ذلك اطمأنت اللجنة على استقرار الأحوال الأمنية وخلو المحلية من الجرائم الكبيرة بفضل الآثار الإيجابية الناتجة عن فرض حظر التجوال.

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