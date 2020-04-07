ترجيحات بسداد تعويضات (كول) من صادر الذهب

الخليج 365 :

قالت مصادر عليمة لـ( السوداني ) ان حكومة الفترة الانتقالية التزمت خطة متكاملة لسداد الالتزامات الخاصة بأسر ضحايا المدمرة كول شملت إجراءات وتحركات مع أسر الضحايا في وقت أثارت فيها طريقة السداد من قبل وزارة المالية حالة من الجدل ما اضطرها للإعلان عن ان سداد التعويضات تم من الموارد الذاتية دون أية تفاصيل في الخصوص.

وتوقعت المصادر أن تكون مبالغ السداد من صادرات الذهب خلال الفترة الماضية أو استدانة من بعض الشركات الكبرى واستبعد خبراء اقتصاديون لـ( السوداني) سدادها من أموال المعاشات والضمان الاجتماعي.

وقال الخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين إبراهيم في حديثه لـ( السوداني) إنه من الممكن أن تكون تم سداد التعويضات من موارد أخرى كمساهمة من عدة جهات ربما تشمل البنوك والشركات الكبرى،َ مضيفا أن إغلاق تلك القضية من الممكن أن يسهم في إزالة السودان من قائمة الإرهاب.

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وأشار هيثم محمد فتحي لـ( السوداني) لأهمية إغلاق ملف تلك القضية خاصة وأنها أرقت السودان وكان لزاما على الحكومة السودانية تخطي تلك المعضلة بسداد مبلغ التعويضات والتحرك إلى مفاوضات أخرى لإزالة السودان من قائمة الإرهاب خاصة أن تلك القضية استمرت أكثر من ٢٠ عاما وفشلت معها كثير من المحاولات الدبلوماسية ومن الدول الشقيقة، مضيفا أن الفرصة الحالية مواتية لإغلاق تلك القضية عن طريق سداد التعويضات سواء كان من قبل بنك السودان المركزي أو أموال الضمان الاجتماعي والمعاشات أو أي موارد أخرى كسلفية مستردة.

وتباينت الأنباء حول مبلغ التسوية حيث رشح أن السودان دفع مبلغ 70 مليون دولار عبر الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي مقابل إغلاق ملف القضية وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت وزارة المالية أنها سددتها من مواردها الذاتية دون تحديد مبلغها.