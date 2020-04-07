مشروع الجزيره يستنجد بالسيادي لتوفير الخيش والجازولين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب محافظ مشروع الجزيرة المكلف مصطفى إبراهيم مصطفى بمضاعفة كميات الجازولين والخيش للإيفاء بعمليات حصاد القمح بمشروع الجزيرة، وقال إن الحوجة الفعلية هي٥٠ ألف جالون، ودعا وزارة الطاقة والتعدين للايفاء بها لانهاء عمليات الحصاد.. وأشار المحافظ إلى أن كميات القمح المتوقعة حوالى ٦ مليون جوال بمتوسط حوالى ١٦ جوال للفدان، وأن المساحات التى تم حصادها ١٢٥ ألف فدان، وأشار إلى أنها إنتاجية غير مسبوقه . وأرجع المحافظ ظهور عدد من الحرائق بمشروع الجزيرة الى متفلتين، إلى جانب الرعاة والكمائن والخلافات بين قريتين حدثت مؤخراً بالقسم الجنوبي تم ضبط المتورطين .فيما استنجد المزارعون بالمجلس السيادي ورئيس الوزراء لتوفير الخيش والجازولين، لإكمال عمليات الحصاد وتجنباً للمخاطر المادة السابقة تصدير (200) ألف طن من الفول المقالة القادمة ترجيحات بسداد تعويضات (كول) من صادر الذهب

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