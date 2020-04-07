إرتفاع غير مسبوق في أسعار العملات قابل الجنيه السوداني في السوق...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إرتفاع غير مسبوق في اسعار العملات قابل الجنيه السوداني في السوق السوداء العملة سعر الصرف دولار امريكي 142 جنيه ريال سعودي 37.70 جنيه درهم اماراتي 38.80 جنيها سعر الدولار الرسمي 55.0000 جنيه اليورو 151 جنيه الجنيه الاسترليني 179 جنيه ريال قطري 38.11 جنيه الجنيه المصري 8.80 جنيه

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