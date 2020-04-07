(50) مليار جنيه مساهمة مُصدِّرين لحملة (القومة للسودان)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تبرع (87) من المُصدِّرين بعيداً عن اتحاد أصحاب العمل بـ(50) مليار جنيه للحملة القومية التي أطلقها رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك (القومة للسودان) الخميس الماضي.

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