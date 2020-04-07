البيت الأبيض يكشف عن توقعاته لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن البيت الأبيض يقدر أنه قد يكون قادرًا على حث الأمريكيين على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في الأسابيع المقبلة.

وأضاف لاري كودلو في مقابلة مع موقع “بوليتيكو”، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض يأمل في أن “نتمكن من فتح الاقتصاد في الأسابيع الأربعة إلى الثمانية المقبلة”.

وبدأ البيت الأبيض التخطيط لكيفية إعادة فتح الاقتصاد بمجرد تراجع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إشارات إلى أن بؤرة التفشي في نيويورك قد وصلت إلى الذروة، حسبما أخبر كودلو شبكة “فوكس نيوز”.

وتابع كودلو: “يرغب الرئيس في إعادة فتح الاقتصاد بأسرع ما يمكن ونخطط لذلك. انتشار الفيروس هو القوة الدافعة في تحديد خط زمني. “آمل وأصلي بأن نكون على بعد بضعة أسابيع فقط من إعادة الفتح، سنرى”.

قال حاكم نيويورك، أندرو كومو، أمس الاثنين، إن ممارسات التباعد الاجتماعي التي تم تبنيها في الولاية يبدو أنها قد قللت من الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى ما دون 600 وفاة في اليوم، بعد أن وصلت إلى 630 يوم الجمعة.