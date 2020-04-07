أول دولة عربية تعلن تفاصيل القيمة المالية لسعر لتر البنزين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

باتت دولة تونس، أول دولة عربية تعلن تفاصيل القيمة المالية لسعر كل لتر بنزين مقدم أسواقها.

ونشرت شبكة “موزاييك” التونسية تفاصيل إعلان وزارة الطاقة والمناجم والانتقالي الطاقي التونسية، بشأن أسعار المواد البترولية المعمول بها ابتداء من اليوم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان.

وقدمت الوزارة في نشرتها تفاصيل مكوّنات معلوم اللتر الواحد من المواد البترولية عند البيع بالتفصيل في محطات التوزيع.

وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تكريسًا للشفافية، مشيرة إلى أنها الدولة الأولى في العالم العربي التي تتخذ تلك الخطوة.

وسيمكن لكل من يضع البنزين في سيارته أن يرى في محطات التوزيع العناصر المكوّنة للسعر وكذلك على القيمة المالية لكلّ مكوّن من مكوّناته.

وتتكوّن القيمة المادية المقدمة “كلفة البنزين والغاز وقمة ما يتحصل عليه المستورديْن من كلفة شراء المادة، وكلفة توزيعها، وحق الاستهلاك، والأداء على القيمة المضافة، يضاف إليها هامش التعديل محدودا بسقف”.

وقال وزير الطاقة التونسي منجي مرزوق: “تتمثل أهميّة نشر تركيبة السعر في تكريس مبدأ الشفافية في الأسعار”.