ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية بشدة بسبب “توصية خاطئة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية، وقال إنه رفض توصيتها “الخاطئة” بترك الأجواء مفتوحة مع الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: “منظمة الصحة العالمية أفسدت الأمور حقا لسبب ما، فهي ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة ولكنها مع الصين للغاية. سنعيد النظر بشكل جيد (في ذلك). فلحسن الحظ رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر. لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟”.

وكان ترامب، كتب تغريدة سابقة أمس، قال فيها إن هناك ضوءا في نهاية النفق، معتبرًا أن إدارته حققت إنجازًا كبيرًا في مواجهة فيروس كورونا.

وذكر ترامب أن معدل إصابات فيروس كورونا بدأت تستقر نتيجة جهود الجميع، داعيًا المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

وأشار ترامب إلى أن 125 ألف شخص يخضعون لاختبارات فحص كورونا يوميًا في بلاده.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة 3M الأمريكية، لتوفير 166 مليون قناع تنفس إضافي من نوع N95 على مدار الشهور الثلاث القادمة.