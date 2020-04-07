مطالبات نقابية بتحرير الوقود وتعرفة المواصلات

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة طالب رئيس اتحاد النقل العربي، الأمين العام السابق للنقابة العامة للنقل البري والجوي والمواصلات، يوسف جماع، بتحرير الوقود وتعرفة المواصلات. Advertisements وشدد جماع، في حديث لـ(مصادر)، على حتمية تدخل الدولة بدعم أُسطول المواصلات العامة، ورأى أن تحرير الوقود من شأنه كبح جماح الصفوف، منوهاً إلى أن حظر سفر المركبات العامة والبصات السفرية للولايات مؤقت. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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