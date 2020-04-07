كراسي باستديوهات تلفزيون السودان تثير دهشة مواقع التواصل

أثارت صور متدولة لكراسي غريبة باستديوهات تلفزيون السودان، استضيف عليها وزير الثقافة والاعلام بالأمس، بحسب الموقع الالكترونى للسودانى دهشة رواد مواقع التواصل.

وأظهرت الصور الكراسي وهي مائلة إلى الخلف بشكل أشبه ب” الزحلقانية” كما وصفها البعض من مدوني مواقع التواصل.

وكان التلفزيون القومي قد استضاف يوم أمس الاثنين وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح، والقيادي بقوى الحرية والتغيير الامين العام للمؤتمر السوداني “خالد سلك”، في ذكرى 6 إبريل تاريخ دخول الثوار للقيادة العامة للجيش السوداني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )