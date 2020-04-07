إحباط محاولة تهريب إبل عبر الحدود الشمالية

تمكنت إدارة مكافحة التهريب قطاع وادي حلفا اليوم من إحباط محاولة تهريب أكثر من (٦٠) رأسا من الإبل بينها (٧) من الإناث عبر الحدود الشمالية المتاخمة مع مصر .

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وأكد العقيد خالد حسن مدير قطاع حلفا بحسب (سونا)، أن هذه المحاولة تعد الرابعة خلال شهر مارس الماضي وتقدر جملة المضبوطات بأكثر من ٤٠٠ رأس تم إحباط محاولة تهريبها .

وكشف ناشطون ومسوولون أن تزايد حركة نشاط التهريب سببها الامتداد الواسع بين الحدود السودانية ودول الجوار، مشيرين إلى أن تهريب الإبل بين السودان ومصر نشط قبل إغلاق الحدود بسبب التدابير الاحترازية لجائحة الكورونا وأصبح مصدر قلق لدى السلطات بالمحلية والولاية ودعوا إلى تفعيل القوانين الرادعة لتهريب موارد البلاد، مشيدين بجهود إدارة مكافحة التهريب قطاع حلفا في إحباط محاولات التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)