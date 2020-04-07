مسؤول بالصحة يقر بصعوبة تنفيذ الحظر الكامل

عدّ مدير إدارة الطوارئ والوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية، د.بابكر المقبول، وضع انتشار كورونا بالبلاد حتى الآن في حدود المعقول، وأقر بصعوبة تنفيذ الحظر الكامل وقال المقبول لـ(مصادر)، اليوم “الثلاثاء”، إن ظهور حالة مجهولة المصدر لسبعيني، هي “مؤشر خطير”، مؤكداً عدم تسجيل ولايات خلاف الخرطوم أي إصابة.

وأقر بابكر، بصعوبة تنفيذ حظر التجول الكامل، لجهة أنه يحتاج إلى إمكانيات مهولة وإجراءات تخفف من معاناة المواطنين محدودي الداخل، منوهاً إلى أن الحظر الجزئي حقق نتائجاً ايجابية دون الخوض في أي تفاصيل أخرى.

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وأعلن المقبول، عن استمرار حجر الجنود القادمين من اليمن على ظهر باخرة بولاية البحر الاحمر الأحمر، وقال إنهم لم يشكوا من أي شئ في فترة الحجر الصحي؛ الذي قارب على النهاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )