فيصل: الاقوال متضاربة بشأن الرجل السبعيني المصاب بكورونا ماذا كان خالط ام لا

التاريخ: 07-أبريل-2020
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قال وزير الاعلام عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، فيصل محمد صالح بحسب السودانى إن الحالة رقم (13) و التي أكتشفت صباح اليوم الثلاثاء، لم يتم تحديد الاصابة سواء كان من القادمين من الخارج او بالمخالطة او بالانتقال المحلي
و اشار في تصريح صحفي، الى أن حالتي الاصابة الجديدتين بالكورونا الحالة رقم 13 ورقم 14 ،اولاهما لرجل في السبعينات من عمره والثانية في الاربعينيات من العمر وانهما يتلقيان العلاج بمراكز العزل والايواء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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