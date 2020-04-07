قرار بإطلاق سراح (18) معتقلاً من سجون غرب دارفور 

أصدر اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله آدم والي ولاية غرب دارفور المكلف قراراً قضى بإطلاق سراح ثمانية عشر معتقلاً من سجون الولاية، بناءً على أحكام المادة 5 الفقرة ح من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م وإلحاقاً لقرار الوالي الخاص باعتقال الأفراد المقبوض عليهم بواسطة قوات الدعم السريع والمتهمين بالهجرة غير الشرعية.

Advertisements

ونص القرار بحسب (سونا)، على إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي بعد استكتابهم إقراراً مشفوع باليمين مع التعهد بعدم تكرار أفعالهم أو القيام بأي نشاطات تؤثر على أمن البلاد والولاية. ووجه القرار رئاسة شرطة الولاية والجهات الأخرى ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)