أصدر اللواء الركن دكتور ربيع عبد الله آدم والي ولاية غرب دارفور المكلف قراراً قضى بإطلاق سراح ثمانية عشر معتقلاً من سجون الولاية، بناءً على أحكام المادة 5 الفقرة ح من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة للعام 1997م وإلحاقاً لقرار الوالي الخاص باعتقال الأفراد المقبوض عليهم بواسطة قوات الدعم السريع والمتهمين بالهجرة غير الشرعية.
ونص القرار بحسب (سونا)، على إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي بعد استكتابهم إقراراً مشفوع باليمين مع التعهد بعدم تكرار أفعالهم أو القيام بأي نشاطات تؤثر على أمن البلاد والولاية. ووجه القرار رئاسة شرطة الولاية والجهات الأخرى ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بإطلاق سراح (18) معتقلاً من سجون غرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.