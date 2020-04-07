عبد الواحد يدعو إلى احترام إجراءات “كورونا”

دعا رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، إلى الاحتفال بثورة أبريل في المنازل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعيداً عن الساحات والميادين، واحترام الإجراءات الحكومية.

وقال عبد الواحد، في اتصال هاتفي مع مقر اقامته بفرنسا، بعدد محدود من الإعلاميين السودانيين بالخرطوم، بحسب صحيفة مصادر اليوم “الثلاثاء”، :”إنه من حق جميع أفراد الشعب السوداني الاحتفال بثورة أبريل، لكن القدر حال دون الاحتفال بها”.

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وشدد نور، على احترام الإجراءات الحكومية لكبح جماح فيروس كورونا المستجد بالسودان، والاكتفاء بالاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على صحة المواطن السوداني، وقلّل من تحركات منسوبي المؤتمر الوطني التي رشحت هذه الأيام، وقال مازحاً :”أي كوز بندوسه دوس”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )