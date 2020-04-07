اطلاق أول صحيفة إلكترونية ناطقة بالإنجليزية

التاريخ: 07-أبريل-2020
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أطلق مجموعة من الصحفيين أول صحيفة إلكترونية ناطقة باللغة الإنجليزية تصدر من السودان و قال رئيس التحرير محمد علي فزاري في مؤتمر صحفي محدود – نسبة للظروف الصحية الحاليةَ – أن فكرة صحفية إنجليزية كانت حلم يراود الكثير من الشباب الصحفيين بالتالي صحيفة Khartoum Today تأتي في توقيت يحتاج فيه السودان لعكس موارده البشرية و المادية و معالمه السياحية للعالم الخارجي في إطار سياسة الانفتاح التي تتبناها الحكومة الانتقالية.
وأضاف فزاري بحسب موقع السوداني، أن النظام السابق عندما انتهج سياسة التعريب و أهمل اللغة الإنجليزية مما عمق عزلة السودان الدولية. وأكد فزاري أن صحيفته تتبنى خط تحرير مستقل يعتمد على المصداقية و المهنية و انها سوف تقدم نموذج مختلف للإعلام عبر منصة تتناول القضايا من مختلف الزوايا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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