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اطلاق أول صحيفة إلكترونية ناطقة بالإنجليزية

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التاريخ: 07-أبريل-2020

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اطلاق أول صحيفة إلكترونية ناطقة بالإنجليزية

أطلق مجموعة من الصحفيين أول صحيفة إلكترونية ناطقة باللغة الإنجليزية تصدر من السودان و قال رئيس التحرير محمد علي فزاري في مؤتمر صحفي محدود  – نسبة للظروف الصحية الحاليةَ – أن فكرة صحفية إنجليزية كانت حلم يراود الكثير من الشباب الصحفيين بالتالي صحيفة Khartoum Today تأتي في توقيت يحتاج فيه السودان لعكس موارده البشرية و المادية و معالمه السياحية للعالم الخارجي في إطار سياسة الانفتاح التي تتبناها الحكومة الانتقالية.

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وأضاف فزاري بحسب موقع السوداني، أن النظام السابق عندما انتهج سياسة التعريب و أهمل اللغة الإنجليزية مما عمق عزلة السودان الدولية. وأكد فزاري أن صحيفته تتبنى خط تحرير مستقل يعتمد على المصداقية و المهنية و انها سوف تقدم نموذج مختلف للإعلام عبر منصة تتناول القضايا من مختلف الزوايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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