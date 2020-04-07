التاريخ: 07-أبريل-2020
2 مشاهدة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب سونا أن تحافظ حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة على درجات الحرارة العظمى و الصغرى على قيمها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم بمعظم المناطق.
وتوقع التقرير اليومي، تعرض مدن “ود مدني و كسلا، حلفا الجديدة ، القضارف” لزخات المطر وتأثر أجزاء من شمال البلاد بالغبار المثار.
وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 20 درجة مئوية وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 43 درجة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد:الحرارة تحافظ على قيمها المرتفعة بمعظم أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.