الأرصاد:الحرارة تحافظ على قيمها المرتفعة بمعظم أنحاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحسب سونا أن تحافظ حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة على درجات الحرارة العظمى و الصغرى على قيمها المرتفعة في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم بمعظم المناطق.

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وتوقع التقرير اليومي، تعرض مدن “ود مدني و كسلا، حلفا الجديدة ، القضارف” لزخات المطر وتأثر أجزاء من شمال البلاد بالغبار المثار.

وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت كانت 44 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 20 درجة مئوية وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 43 درجة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )