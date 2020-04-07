كشفت لجنة تنسيق أمن محلية الخرطوم، بحسب السودانى أن الأيام المقبلة ستشهد تشديد العقوبات الرادعة للمتجاوزين والمتفلتين لضوابط العمل خلال فترة حظر التجوال، وسيتم الرصد والمتابعة للأسواق والطرق الرئيسة والأحياء لضبط حالات التفلت للقرار و أعلنت عقب اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، عن عقوبات رادعة لمتجاوزي قرار حظر التجوال وفقاً لحالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب كورونا

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وكشفت عن رصدها لأسواق ومحال تجارية ومطاعم وأفراد متجاوزين لقرار حظر التجوال بمواقع مختلفة تعمل أثناء ساعات الحظر، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وتقديمهم لمحاكمات فورية.

واكدت اللجنة على استقرار الأحوال الأمنية وخلو المحلية من الجرائم الكبيرة بفضل الآثار الإيجابية الناتجة عن فرض حظر التجوال.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )