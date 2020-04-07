ولاية الخرطوم تحدد مواقع كروت صرف الوقود

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أعلنت ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء، عن تخصيص نوافذ بالمحليات لتوزيع الكروت الورقية للمركبات العامة والكروت الذكية لمركبات المواصلات في إطار ضبط وتوزيع وصرف المواد البترولية. Advertisements وبحسب موقع السوداني، أشارت الولاية إلى تخصيص مواقع لاستلام الكروت محلية أمدرمان جنوب المحلية، محلية أمبدة بوحدة الأمير الإدارية شارع الـ 11، محلية كرري شارع الشنقيطي شمال غرب شرطة مرور كرري، محلية شرق النيل شمال الفحص الآلي، محلية جبل أولياء أبو آدم جوار شرطة المرور، محلية الخرطوم محطة أبو حمامة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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