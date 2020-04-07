لجنة الطوارئ: في انتظار التقارير النهائية لفرض حظر التجوال الكامل او إغلاق الاسواق

قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح بحسب السودانى إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، كلفت اللجان المختصة بإعداد تقارير نهائية والتي على ضوئها سيتم اتخاذ قرار باعلان الحظر الكامل او اغلاق الكثير من الاسواق والمحال التي ليس لها ارتباط بمعاش واحتياجات المواطنين الاساسية وذات الازدحام الكثيف بمواقعها.

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و اوضح فيصل في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتاثرة حال اعلان الحظر الكامل وتوفير السلع الاساسية بالاسعار المعقولة من وزارة الصناعة وايقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل حتي تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.

وأشار فيصل الي ان اللجنة اتخذت عددًا من القرارات والتوجيهات والتي تمثلت في قيام الاجهزة الامنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية ولجنة الخدمات من ظاهرة الاعتداء من بعض افراد القوات النظامية وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الاحياء برفض اختيار بعض مراكز الايواء والعزل بمناطقهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )