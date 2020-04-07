فيديو: وزير الإعلام “فيصل” في حوار مع الطاهر التوم يصف صلاح قوش بأنه (زول لطيف جداً)

قال الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الإعلام الحالي في حوار سابق على فضائية سودانية24 في زمن النظام السابق عندما سأله الطاهر حسن التوم عن مدير المخابرات حينها صلاح قوش فقال بحسب الفيديو المرفق الذي شاهدته أخبار الخليج 365 (زول لطيف جداً بيفتش الناس ليسلم عليهم وحتى لا ينتظر انت تمشي تسلم عليه ويجيك في محلك ويسلم عليك وبحيوية وبكدا يعني).

وكتب عبدالرحمن عمسيب يوم الثلاثاء تعليقاً على الفيديو المرفق (الطاهر التوم و هو مدير قناة سودانية ٢٤ في زمن الأنقاذ يفتح الأستوديو لفيصل محمد صالح الوزير الحالي .. فيصل الوديع المسالم .. أو فيصل المغلوب قبل أن يصبح “قحاتي” غضوب )..

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واضاف عمسيب (المضحك أن الطاهر الذي يوصف بأنه لم يكن مهني .. أستضاف على ذات الكرسى الناصري فيصل والشيوعي عبد الله على أبراهيم والمغضوب عليه من البشير وقتها صلاح قوش ثم على عثمان .. وهي شهادة مهنية يبرزها الطاهر في وجه مهاجميه اليوم ..

المضحك أكثر أن فيصل قد وصف صلاح قوش باللطف .. وهو ما لم يفعله الطاهر طوال لقائه مع الرجل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)