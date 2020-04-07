تمديد وقف العمل بالمحاكم

أصدرت السلطة القضائية بحسب اليوم التالى قراراً اليوم الثلاثاء 7 أبريل قضى بتمديد توقف العمل في المحاكم حتى يوم 14 أبريل الحالي.

وجاء في القرار الصادر من رئيس القضاء السوداني نعمات محمد عبد الله (إنه واستناداً لذات المبررات التي أدت إلى صدور التوجيه الإداري رقم 3 لسنة 2020، قررت رئيس القضاء تمديد فترة سريان التوجيه المذكور حتى يوم 14 أبريل وتوجيه كافة المحاكم والإدارات بمراعاة ما ورد فيه.

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وكانت رئيس القضاء أصدرت قراراً منتصف مارس، بتعليق العمل جزئياً في كل المحاكم لتجنب الازدحام ومنع انتشار فايروس كورونا (كوفيد2019) الجديد وقررت تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية بإستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استثنائية والتنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات، بجانب تعليق العمل في المحاكم الجنائية الابتدائية في القضايا التي يكون المتهمين فيها بالضمان، ماعدا الاستئنافات أمام المحكمة العامة، وقضايا الحراسات فيما عدا الجرائم التي تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد واجاز القرار للقضاة المشرفين بمحاكم الأحوال الشخصية بإستثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالاشهادات والإعلامات الأولية وخلافه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )