عاجل.. قرار مرتقب بحظر التجوال الشامل في كل مدن السودان

الثلاثاء 7 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلنت اللجنة العليا الصحية للطوارئ انها بصدد اتخاذ قرارات مهمة الخميس المقبل، من بينها فرض حظر التجوال الكامل أو الجزئي في البلاد.



وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والاعلام، فيصل محمد صالح، ان الحكومة ستصدر قرارات باغلاق الكثير من الاسواق والمحال لتقيل الزحام.

Advertisements

واضاف في تصريح صحفي، ان وزارة الصحة اعلنت اكتشاف حالتي اصابة جديدتين بالكورونا، لرجل سبعيني لم يتم تحديد الاصابة سواء كان من القادمين من الخارج او بالمخالطة او بالانتقال المحلي والثانية في الاربعينيات من العمر وانهما يتلقيان العلاج بمراكز العزل والايواء.

واشار إلى ان الاجتماع استمع الي تقارير حول زيادة قدرة الفحص الطبي وتوفير الملابس الواقية للكوادر الصحية والكوادر المساعدة، بالاضافة إلى تجهيزات مراكز العزل والايواء والعلاج وكيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للمراكز.

وأشار وزير الاعلام الي ان اللجنة اصدرت توجيهات للاجهزة الامنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية من ظاهرة الاعتداء من بعض افراد القوات النظامية.

وقال صالح ان اللجنة كلفت اللجان المختصة باعداد تقارير نهائية والتي علي ضوئها سيتم اتخاذ قرار من اللجنة باعلان الحظر الكامل.