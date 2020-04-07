الوزيرة الحربية والحرب ضد الحرامية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* أكملت الكنداكة م. ولاء البوشي الترتيبات لنقل مقر الوزارة من موقعها الحالي بالخرطوم 2 للموقع الجديد بأم درمان .
*الموقع الجديد حكومي ظل شاغراً والموقع السابق مؤجر سنوياً بــ 6 مليارات أي 500 مليون شهرياً، يعني اليوم بــ 17 مليون (بالقديم).
*تخيل صاحب العقار دخلوا اليومي 17 مليون !!
*في ظني أن صاحب العقار استرد كلفة العمارة من العام الأول (6 مليارات) وباقي السنوات أرباح .
*الكنداكة بت البوشي تستحق الإشادة وهي توفر 6 مليارات سنوياً لحكومة الثورة .
*لو لم تصدر البوشي غير هذا القرار لكفاها .
*فارق كبير بين وزيرة توفر المليارات ووزير إنقاذي يلهف 17 ملياراً من أموال بطولة الشان .
*الغريب أن المتشيخ الذي هاجم الوزيرة من قبل لم يجرؤ على مهاجمة الوزير الذي لهف مليارات بطولة الشان !!.
*الأغرب أن المتشيخ عاشق الرشاوي الدولارية يزعم أن بت البوشي من غير ملة الإسلام، والوزير ناهب أموال الشان حُراس الإسلام وأهله !!
*عموماً نقول، مغادرة مقر الإيجار ليس كافياً أيها الكنداكة، والمطلوب تحويل ملف إيجار المبنى لنيابة الفساد .
*وزارة الرياضة كانت تقيم بمبنى حكومي (شارع النيل) فمن الذي أمر بالمغادرة ومن الذي تعاقد على عمارة نمرة 2 !!
*الصفقة فيها كثير شبهات ونيابة الفساد قادرة على حسم ما يتداوله الناس منذ سنوات .
*سياسة البوشي لتمزيق فاتورة الإيجارات ينبغي أن تكون منهج كل الوزرات .
*برافو ولاء، برافو كريمة عصام البوشي أول الشهادى السودانية في الستينات، برافو حفيدة البوشي الكبير مشيد مسجد البوشي العتيق بمدني .
*برافو أيقونة الثوره وتباً للمتشيخ المرتشي .
* التحية موصولة لوزير الأوقاف ابن الحركة الرياضية مفرح الذي نقل وزارته من عمارة الإيجار لمقر حكومي .
*المقر إياه كان مؤجراً بــ (23) ألف دولار شهرياً تعادل 3 مليارات و220 مليوناً، يعني 107 مليون كل يوم !!
*بالحساب كده إيجار مبنى الأوقاف أغلى من إيجار الفندق الكبير أو مريديان بل أغلى من السلام روتانا .
*بالمناسبة لماذا لم يفكر وزير الأوقاف في عهد المخلوع من نقل الوزاره للسلام روتانا طالما هي أرخص من عمارة الإيجار !!
*غايتو يا الكيزان، نهبتوا البلد، نهب غرييييب !!
*معقول إيجار عمارة في عام أعلى من سعرها !!
* محتال يستغل اسم لاعب الهلال محمد مختار بشه ويجمع تبرعات .
*احذروا المحتال واعلموا أن كل طلبات التبرعات باسم اللاعبين مضروبة .
*غاب مجلس الكاردينال بكامله عن حفل زواج هداف الفريق الأول وليد الشعلة ولم يشاركوا في ليلة عمر الفتى !!
*البركة في كوراتي الذي كان سباقاً في الحضور والواجب فاستحق الترحاب الذي قوبل به والزغاريد التي عمت المكان عند قدومه .
كلام سياسة
*عبد الواحد نفى تبرعه لملحمة (القومة ليك يا وطني).
*عبد الواحد لم يكن في حاجة لنفي الخبر ذلك أن الكل يدرك أن عبد الواحد لا يشارك في أي مشروع وطني .
*عبد الواحد لا ينشط بعيداً عن الحرب والقتل .
*كيف يتجاوب عبد الواحد مع دعوة حمدوك وهو الذي لا يعترف به وحين تواضع حمدوك وذهب اليه في باريس اشترط ان يلتقي حمدوك كمواطن لا كرئيس وزراء !!
*حاول البعض تجميل صورة الرجل بإدراج اسمه ضمن المستجيبين لنداء الوطن لكن يبدو أن الرجل يرفض التجميل ويفضل أن يظل على قبحه .
*أحببنا الرجل وتغزلنا فيه لسنوات ظناً منا أنه ضد الإنقاذ ولم نكن نعلم أنه ضد الوطن .
كانت هذه تفاصيل خبر الوزيرة الحربية والحرب ضد الحرامية.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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