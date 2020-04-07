الوزيرة الحربية والحرب ضد الحرامية.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* أكملت الكنداكة م. ولاء البوشي الترتيبات لنقل مقر الوزارة من موقعها الحالي بالخرطوم 2 للموقع الجديد بأم درمان .

*الموقع الجديد حكومي ظل شاغراً والموقع السابق مؤجر سنوياً بــ 6 مليارات أي 500 مليون شهرياً، يعني اليوم بــ 17 مليون (بالقديم).

*تخيل صاحب العقار دخلوا اليومي 17 مليون !!

*في ظني أن صاحب العقار استرد كلفة العمارة من العام الأول (6 مليارات) وباقي السنوات أرباح .

*الكنداكة بت البوشي تستحق الإشادة وهي توفر 6 مليارات سنوياً لحكومة الثورة .

*لو لم تصدر البوشي غير هذا القرار لكفاها .

*فارق كبير بين وزيرة توفر المليارات ووزير إنقاذي يلهف 17 ملياراً من أموال بطولة الشان .

*الغريب أن المتشيخ الذي هاجم الوزيرة من قبل لم يجرؤ على مهاجمة الوزير الذي لهف مليارات بطولة الشان !!.

*الأغرب أن المتشيخ عاشق الرشاوي الدولارية يزعم أن بت البوشي من غير ملة الإسلام، والوزير ناهب أموال الشان حُراس الإسلام وأهله !!

*عموماً نقول، مغادرة مقر الإيجار ليس كافياً أيها الكنداكة، والمطلوب تحويل ملف إيجار المبنى لنيابة الفساد .

*وزارة الرياضة كانت تقيم بمبنى حكومي (شارع النيل) فمن الذي أمر بالمغادرة ومن الذي تعاقد على عمارة نمرة 2 !!

*الصفقة فيها كثير شبهات ونيابة الفساد قادرة على حسم ما يتداوله الناس منذ سنوات .

*سياسة البوشي لتمزيق فاتورة الإيجارات ينبغي أن تكون منهج كل الوزرات .

*برافو ولاء، برافو كريمة عصام البوشي أول الشهادى السودانية في الستينات، برافو حفيدة البوشي الكبير مشيد مسجد البوشي العتيق بمدني .

*برافو أيقونة الثوره وتباً للمتشيخ المرتشي .

* التحية موصولة لوزير الأوقاف ابن الحركة الرياضية مفرح الذي نقل وزارته من عمارة الإيجار لمقر حكومي .

*المقر إياه كان مؤجراً بــ (23) ألف دولار شهرياً تعادل 3 مليارات و220 مليوناً، يعني 107 مليون كل يوم !!

*بالحساب كده إيجار مبنى الأوقاف أغلى من إيجار الفندق الكبير أو مريديان بل أغلى من السلام روتانا .

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*بالمناسبة لماذا لم يفكر وزير الأوقاف في عهد المخلوع من نقل الوزاره للسلام روتانا طالما هي أرخص من عمارة الإيجار !!

*غايتو يا الكيزان، نهبتوا البلد، نهب غرييييب !!

*معقول إيجار عمارة في عام أعلى من سعرها !!

* محتال يستغل اسم لاعب الهلال محمد مختار بشه ويجمع تبرعات .

*احذروا المحتال واعلموا أن كل طلبات التبرعات باسم اللاعبين مضروبة .

*غاب مجلس الكاردينال بكامله عن حفل زواج هداف الفريق الأول وليد الشعلة ولم يشاركوا في ليلة عمر الفتى !!

*البركة في كوراتي الذي كان سباقاً في الحضور والواجب فاستحق الترحاب الذي قوبل به والزغاريد التي عمت المكان عند قدومه .

كلام سياسة

*عبد الواحد نفى تبرعه لملحمة (القومة ليك يا وطني).

*عبد الواحد لم يكن في حاجة لنفي الخبر ذلك أن الكل يدرك أن عبد الواحد لا يشارك في أي مشروع وطني .

*عبد الواحد لا ينشط بعيداً عن الحرب والقتل .

*كيف يتجاوب عبد الواحد مع دعوة حمدوك وهو الذي لا يعترف به وحين تواضع حمدوك وذهب اليه في باريس اشترط ان يلتقي حمدوك كمواطن لا كرئيس وزراء !!

*حاول البعض تجميل صورة الرجل بإدراج اسمه ضمن المستجيبين لنداء الوطن لكن يبدو أن الرجل يرفض التجميل ويفضل أن يظل على قبحه .

*أحببنا الرجل وتغزلنا فيه لسنوات ظناً منا أنه ضد الإنقاذ ولم نكن نعلم أنه ضد الوطن .