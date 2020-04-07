تقرير خطير عن ظاهرة تفشي كورونا في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يشدد العالم اجراءات ضد الكورونا ولكن حتى الآن فإن النتائج ليست مطمئنة توفى أكثر من 800 ألف شخص في شهر مارس في العالم منهم توفي 38 ألف و 743 شخصا نتيجة فيروس الكورونا covid-19 الأرقام الأكثر رعبا تأتي من الولايات المتحدة 164 ألف و 610 حالةالإصابة وفي إيطاليا 101 ألف و610 و في إسبانيا 94 ألف و 417. و يستمر انتشارفيروس بسرعة البرق. تدخل البلدان والمدن في العزلة الذاتية حيث يُسمح لسكان المدن بمغادرة منازلهم فقط الى أقرب متجر أو صيدلية ويُسمح بدخول شخص أو مجموعة صغيرة من الأشخاص إلى المتجر ولا يُسمح لهم بدخول المتجر بدون الكمامات والقفازات الواقية لأنه عند الشراء لا يمكن استبعاد الاتصال بالأسطح المصابة. ذهب محرر (الانتباهة أون لاين) لعمل استكشاف على سوبر ماركت في الخرطوم لتقييم مستوي الوقاية إلى المتجر واحتمال الإصابة هناك الكورونا. النقطة رقم 1 عفراء مول ” سوبر ماركت سينا” الوقت 11:30. يوجد عند مدخل مركز التسوق حارس يرش السوائل على أيدي الزوار والتي تلتصق بها الأوساخ على الفور ليس هناك الكثير من الناس في المركز التجاري. يسمح بالدخول إلى السوبر ماركت سينا دون رقابة درجة حرارة الهواء في المخزن حوالي 30 درجة (درجة حرارة مواتية لانتشار الفيروس) لا يوجد حشود كبيرة من المشترين عند الكاشير، ولكن في المتجر أكثر من 100 شخص في نفس الوقت نقاط المحاسبة ليست كلها مفتوحة في صفوف الكواشير يبلغ عدد المشترين 10-15 شخصًا بالعربات تم وضع العلامات على الأرض للحفاظ على المسافة بين الزبون ولكن لا يتم الالتزام بها وقت الانتظار في الطابور أكثر من 30 دقيقة واحتمال الإصابة مرتفع. النقطة رقم 2 سوبر ماركت سينا في الرياض 12:30. هناك عدد كبير من السيارات في موقف السيارات والكثير من الناس عند المدخل عند مدخل المتجر توجد على طاولة معقم لكن المشترين لا يستخدمونه لا يعرض موظفو المتجر للزبائن تعقيم أيديهم. درجة حرارة الهواء في المخزن حوالي 27 درجة (درجة حرارة مواتية لانتشار الفيروس) هناك الكثير من الأشخاص في أقسام المنتجات أكثر من 100 شخص هناك صفوف ضخمة عند الكواشير بالعربات المليئة. تستغرق خدمة كل زبون حوالي 5 دقائق ويستغرق الوقت لمرور الصف من 20 شخصًا لمدة ساعة تقريبًا. احتمال الإصابة مرتفع جدًا. النقطة رقم 3 سوبر ماركت الأنفال الساعة 14:00. أمام المتجر مشكلة لايجاد المكان لوقوف السيارات السيارات كثيرة جدا لا يحتوي المتجر على عربات يجب عليك الانتظار لمدة 10 دقائق في الصفوف سمحوا لي بالدخول إلى المتجر دون التحقق من درجة الحرارة ووجود كمامة على الوجه عند المدخل توجد زجاجة بالمعقم ، لا أحد يستخدمها تقريبًا درجة حرارة الهواء في المخزن حوالي 25 درجة (درجة حرارة مواتية لانتشار الفيروس). هناك الكثير من الأشخاص في المتجر بضع مئات كلهم تقريباً بدون أقنعة في كل قسم يوجد صفوف هناك كثير من المنتجات ولكن يستغرق كثير من الوقت حتى يتم الحصول على المنتج هناك صف ضخم في قسم اللحوم معظم البائعين والصرافين يعملون بدون أقنعة وقفازات. الكواشير كلها مفتوحة عند كل كاشير هناك 15-20 شخصًا في الصف وقت الانتظار في الصف حوالي 30 دقيقة يقف الجميع بالقرب من بعضهم البعض لا يتم التزام المسافة. احتمال الإصابة مرتفع. الأحداث الجماعية محظورة في بلدنا لكن قرار الحكومة لا يطبق فهي تستمر يوميًا من 9:00 إلى 16:00 في محلات السوبر ماركت أخطأت الحكومة لأن أضعف نقطة في مكافحة الفيروس الكورونا – هي المتاجر إن عدم وجود تدابير عاجلة في هذا الاتجاه سيعطينا قريبًا إحصائيات رهيبة عن حالات المرضى والوفيات من فيروس كورونا covid-19.