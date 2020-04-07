تمكين المفككين.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نؤمن بان البلد في مرحلة بناء واصلاح واصحاح

*ونؤمن بان الوطن يحتاج جميع ابنائه للمشاركة في للمرحلة الجديدة

*ونؤمن بان وعاء الوطن الكبير بشيل الجميع دون حاجة لاقصاء بعضنا

*لكن برضك بنؤمن بان الحساب ولد

*وان من اجرم في حق هذا البلد يجب ان يدفع الثمن ويعيده بامر قضائي عادل للخزانة العامة

*كان هناك اناس من العامة

*في ذلك العهد الغريب نموا كالنبت الشيطاني واصبحوا بفضل الشجرة شجرا ليهو ضل

*الماسرق

*احتال

*والما احتال

*استغل المنصب او الانتماء للحزب الواحد في ذلك العهد

*فسخر كل التعاقدات والامكانات لمصلحته دون ادني منافسة من الآخرين

*لانه عهد ببساطة لايؤمن بالآخر اطلاقا

*المهم

*نؤمن ايضا بتفكيك التمكين وجعل وظائف الدولة ومناصب القيادة فيها للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم

*لكن كمان الماممكن ومابتبلع لينا

*انك ياقحت تعملي بجد واجتهاد في تفكيك التمكين

*ثم تعودي لتمكني من هو ممكن ومتمكن وتتركي الممكون يئن

*فهل آدم كبير كبير علي التفكيك؟

*من كان موظفا كبيرا بمحلية

*لانتصور ان يكون محايدا في ذلك العهد

*ومن يصحبه اليسع المتمكن معه لوزارة الرياضة

*تفضح انتمائه تلك الصحبة

*وتعيينه في هذا المنصب تفتيت لتفكيك التمكين

*ياناس قحت

*الانقاذي مادقن وكرش وكضب

*الانقاذي سلوك

*ذلك السلوك يكمن في الفوقيه والعنجهية وعدم احترام القوانين

*ومانسب من تصريحات لكبير اكدت انه كبير في قومه وجماعته

*فالتدخل في خصوصيات مجلسي المريخ والهلال

*هو افصاح عن عدم الفهم للسلطات علي طريقة رب رب رب

*تلك الربربة الانقاذية الشهيرة

*فيا ناس قحت

*جيبوا مفكاتكم والحقوا رياضة الولاية او اسمحوا الريالة بالملاية

*فالمناديل لاتكفي لتجفيف ريالاتنا

*المهم

*تفكيك التمكين في المريخ يحتاج لرجال اشاوس وطولة بال

*فالمريخ الممكون من التمكين معظم سنوات سيطرة المتمكنين

*يحتاج لعمل كبير ليفكك ذلك التمكين

*والكوز مادقن وكرش وبس

*الكوز سلوك

*فوقية

*شللية

*اهداف استراتيجية ومنافع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*معقولة بالفهم ده والمواقف دي الزول ممكن يبقي ثوري منينا؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال عيب قطار الثورة سمح للمسطحين يركبوا

والي لقاء

سلك