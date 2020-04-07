تمكين المفككين.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*نؤمن بان البلد في مرحلة بناء واصلاح واصحاح
*ونؤمن بان الوطن يحتاج جميع ابنائه للمشاركة في للمرحلة الجديدة
*ونؤمن بان وعاء الوطن الكبير بشيل الجميع دون حاجة لاقصاء بعضنا
*لكن برضك بنؤمن بان الحساب ولد
*وان من اجرم في حق هذا البلد يجب ان يدفع الثمن ويعيده بامر قضائي عادل للخزانة العامة
*كان هناك اناس من العامة
*في ذلك العهد الغريب نموا كالنبت الشيطاني واصبحوا بفضل الشجرة شجرا ليهو ضل
*الماسرق
*احتال
*والما احتال
*استغل المنصب او الانتماء للحزب الواحد في ذلك العهد
*فسخر كل التعاقدات والامكانات لمصلحته دون ادني منافسة من الآخرين
*لانه عهد ببساطة لايؤمن بالآخر اطلاقا
*المهم
*نؤمن ايضا بتفكيك التمكين وجعل وظائف الدولة ومناصب القيادة فيها للجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم
*لكن كمان الماممكن ومابتبلع لينا
*انك ياقحت تعملي بجد واجتهاد في تفكيك التمكين
*ثم تعودي لتمكني من هو ممكن ومتمكن وتتركي الممكون يئن
*فهل آدم كبير كبير علي التفكيك؟
*من كان موظفا كبيرا بمحلية
*لانتصور ان يكون محايدا في ذلك العهد
*ومن يصحبه اليسع المتمكن معه لوزارة الرياضة
*تفضح انتمائه تلك الصحبة
*وتعيينه في هذا المنصب تفتيت لتفكيك التمكين
*ياناس قحت
*الانقاذي مادقن وكرش وكضب
*الانقاذي سلوك
*ذلك السلوك يكمن في الفوقيه والعنجهية وعدم احترام القوانين
*ومانسب من تصريحات لكبير اكدت انه كبير في قومه وجماعته
*فالتدخل في خصوصيات مجلسي المريخ والهلال
*هو افصاح عن عدم الفهم للسلطات علي طريقة رب رب رب
*تلك الربربة الانقاذية الشهيرة
*فيا ناس قحت
*جيبوا مفكاتكم والحقوا رياضة الولاية او اسمحوا الريالة بالملاية
*فالمناديل لاتكفي لتجفيف ريالاتنا
*المهم
*تفكيك التمكين في المريخ يحتاج لرجال اشاوس وطولة بال
*فالمريخ الممكون من التمكين معظم سنوات سيطرة المتمكنين
*يحتاج لعمل كبير ليفكك ذلك التمكين
*والكوز مادقن وكرش وبس
*الكوز سلوك
*فوقية
*شللية
*اهداف استراتيجية ومنافع
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*معقولة بالفهم ده والمواقف دي الزول ممكن يبقي ثوري منينا؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال عيب قطار الثورة سمح للمسطحين يركبوا
والي لقاء
سلك
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