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الثلاثاء 7 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن السودان طرف رئيسي في مفاوضات سد النهضة الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايداً.
وأشار عباس، إلى أن السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده، ولكنه في نفس الوقت يشجع التعاون بين الأطراف الثلاثة ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام، وفقاً لوكالة أنباء السودان.
وأكد الوزير، أن أمان السد جزء أصيل من موضوعات التفاوض ولا توجد اتفاقية مكتملة حتى الآن، وأن هنالك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وجرى التفاوض حولها بالتفصيل وتم التوافق على معظم مواضيعها وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.
وأضاف: "لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء".
وأوضح عباس، أن المفاوضات لم تنهار وإنما طلبت إثيوبيا إعطاءها فرصة لإجراء بعض المشاورات الداخلية، متوقعاً استئنافها في القريب العاجل، مؤكداً أنها قطعت شوطا كبيراً وتبقى القليل الذي يحتاج الى حسم.
وأشار وزير الري، إلى أن هناك مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين، وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق.
ونوه بأن موقف السودان واضح كما تم تأكيده في الاجتماع الأخير نهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل، متوقعاً أن تُستأنف المفاوضات قريباً بعد أن طلبت إثيوبيا إعطاءها مهلة لإجراء مشاورات داخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| وزير الري يكشف مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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