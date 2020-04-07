عاجل.. تنسيق بين الامم المتحدة والسودان لمواجهة كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

دعت 23 منظمة تابعة للأمم المتحدة حكومة السودان إلى تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في السودان، بما في ذلك لاحتواء وفحص وعلاج فيروس كورونا المستجد.



وقالت منسق الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية في السودان، قِوي يُب سُن، أن المنظمة لدولية والشركاء استطاعت الوصول إلى أكثر من 7 ملايين شخص محتاج ونخطط للوصول إلى 6.1 مليون شخص محتاج في عام 2020.

وأضافت في بيان اليوم (الثلاثاء) أن المساعدات قد تتاخر أو تفشل نتيجة جائحة كورونا إن لم يجر التنسيق له بشكل صحيح.

Advertisements

وبلغ عدد الحالات في السودان حتى السابع من أبريل 14 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد مع احتمال ارتفاع عدد الحالات بسرعة.

وذكرت نحتاج للتنسيق مع الحكومة السودانية، في تسريع مسار دخول العاملين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني للسودان، ورفع قيود السفر داخل البلاد على الأشخاص الأساسيين بمن فيهم العاملين في المجال الطبي والإنساني، بجانب السماح لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات الإنسانية بمواصلة القيام برحلات داخلية وخارجية معتمدة تمشياً مع طبيعة البرامج المنقذة للحياة.

وقالت قوي في حالة انتشار فيروس كورونا المستجد في السودان، نحتاج إلى ضمان استمرار هذا التعاون حتى تتمكن عمليات إنقاذ الحياة من الوصول إلى المحتاجين.

ويحتاج نحو 9.3 مليون شخص في جميع أنحاء السودان إلى دعم إنساني في عام 2020، و بلغ التمويل المتحصل لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في السودان حتى الآن 14 %.