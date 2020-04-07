انتقد الشيخ محمد المصطفى مبادرة رئيس الوزراء عبد الله “حمدوك ” القومة للسودن ووصف المبادرة بأنها ليست قضية مبادرة بل قضية دين ووصف الفكرة بالشيوعية قائلا:( القومة لي الله قبل الوطن ، وتعال اناقشك). وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات أبرزها ( انت ولله اكتر زول بعرف لي قحت التحية ليك) و (جمع الجلود فكرة كيزانية) (البشير وكت كان بقلع من الناس انت كنت وين). Advertisements الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : الشيخ “محمد المصطفى” يدخل “حمدوك ” في فتيل و يصف مبادرته بالشيوعية ورواد المواقع يردون عليه (البشير وكت كان بقلع من الناس انت كنت وين)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.