حمدوك يشارك في حصاد القمح

يشارك رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ولاية الجزيرة الأسبوع المقبل،في حملة حصاد القمح بالولاية.

وقال مدير مكتب مشروع الجزيرة د. عبد القادر محمد أحمد، بحسب السودانى إن مزراعي الجزيرة سيحصلون على حوالي (12) مليار جنيه سوداني من بيع محصول القمح لهذا العام الذي يتولي البنك الزراعي السوداني شراءه بالكامل من المزارعين.

وأوضح أن هذه الأموال الطائلة ستنشط الاقتصاد الوطني بأكمله وتوثر إيجاباً على قطاعات اقتصاية مهمة أخرى مثل قطاع النقل والتجارة الداخلية، وتوفر حوالي نصف حاجة البلاد من القمح والتي كانت الدولة تنفق عليها ملايين الدولارات.

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من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة د. عبد القادر تركاوي، إن زيارة رئيس الوزراء لمشروع الجزيرة تأتي تقديراً واحتفاءً بجهود المزراعين والعمال وإدارة المشروع ووزارة الزراعة وهيئة البحوث الزراعية ووزارة الري الذين تمكنوا من تحقيق إنتاجية استثنائية قفزت بمتوسط إنتاج الفدان من (1.2) طن للفدان الواحد إلى (1.6) طن بزيادة تبلغ (33%).

وأضاف د. تركاوي بأنه تم توفير كميات كافية من الوقود لعمليات الحصاد، ويتوقع أن يسد النقص في جوالات الخيش الأسبوع القادم بشحن الكميات التي وصلت بورتسودان بالفعل إلى الجزيرة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )