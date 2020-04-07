تحت شعار (نرجع بس).. العالقون بمصر ينفذون وقفة احتجاجية

التاريخ: 07-أبريل-2020
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نفذ السودانيون العالقون بمصر وقفة احتجاجية الثلاثاء أمام السفارة السودانية بالقاهرة بحسب السودانى رافعين شعار “نرجع بس”ويُقدر عدد المحتجين بالعشرات وفقاً لفيديو شاهدته (السوداني). وحمل المحتجون لافتات كتب عليها (إن وزارة الخارجية هي المسؤول الأول عن العالقين)، و(السفارة السودانية لا تحمل هموم العالقين).
وقالت واحدة من المحتجين إن جميع الدول أجلت رعايها من مصر عدا السودان، مبدية استعدادها أن يتكفل أي شخص بنفقة الترحيل والحجر الصحي في السودان، مطالبة من الجهات الرسمية نشر قوات الدعم السريع على مقرات الحجر حال خافت من نقل أي عدوى ووجهت رسالة للحكومة بأن الشعب وقف معها في إنجاح الثورة وقالت (الحكومة رمت الشعب ودولتنا باعتنا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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