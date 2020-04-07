المالية تقترح رفع الدعم عن الوقود وإعفاء ضريبي لثلاثة أشهر

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ ، بحسب السودانى إن وزير المالية د. إبراهيم البدوى قدم في اجتماع بمنزل رئيس الوزراء الأحد الماضي ،خياراً واحداً تمثل في ضرورة ترشيد الدعم برفع أسعار البنزين والجازولين والكهرباء مباشرة خلال أبريل الجاري ،

و الإبقاء على دعم الخبز وغاز الطبخ وكشف الشيخ في منشور له أن وزير المالية أشار إلى أن وباء كورونا سيقود البلاد إلى ركود اقتصادي وقد يصل إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي و يتطلب اجراءات عاجلة واعتماد برنامج إستثنائي يرتكز على خمسة محاور هي دعم القطاع الصحي بصوره غير مسبوقه بـ ٣٠ مليار جنيه ودعم الأسر في القطاع غير المنظم- في حدود 50 ألف أسرة- بمبلغ 45 مليار جنيه لمدة 3 أشهر بمبلغ 500 جنيه لكل فرد و إنفاذ الهيكل الراتبي الجديد من أول أبريل

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بالإضافة إلى اعتماد إعلانات بطاله للمسرحين من القطاع الخاص والخريجين الباحثين عن عمل ثم تبني شبكة الضمان الاجتماعي لاحقاً ٨٠ مليار جنيه ودعم القطاع الخاص عن طريق الإعفاء الضريبي لمدة ٣ شهور وتقديم تسهيلات بنكية ومرونة في الإقتراض والإصلاح الجذري لنظام سعر الصرف وتوفير احتياطي للطوارئ في حدود ٢٥ مليار جنيه .

وقال الشيخ إن البرنامج المقدم من وزير المالية خضع لنقاش عميق من قبل ممثلي المجلس المركزي لقوى التغيير وتم الاتفاق على مهلة للاجتماع تكون خلال ٧٢ ساعه يلتقي فيها ممثلي وزارة الماليه مع خبراء قحت الاقتصاديين وبعض أعضاء اللجنه الإقتصاديه التي شاركت في الاجتماع .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )