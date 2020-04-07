فأجات المطربة الجميلة منال البدري والتي أحدثت نقلة للتراث الكردفاني متابعيها من داخل الحجر المنزلي وهي تعوس الكسرة مع أقاربها وجعلت رواد المواقع يحترمونها وأن المرأة تبذل قصارى جهدها لتجعل عائلتها في أحسن حال خاصة مع الأزمة التي تمر بها المخابز هذه الأيام مع عدم توفر كمية جيدة للخبز .



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات الإرشادية لعمل الكسرة بطريقة صحيحة أبرزها (ماشاءالله تبارك الله تصومي باالعافيه بس غطي راسك) و (زغاريد عشان عاست ليها طرقة كسرة ده نوع من التلج الغير مباشر) (امهاتنا لما يجو للعواسه بيربطوا شعرهم نظافه منهم عشان ماتطير سبيبه شعر في العجين والكسره). الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر ِشاهد بالفيديو : المطربة الجميلة “منال البدري ” تحقق إنجازاً وتعوس الكسرة ” من داخل الحجر المنزلي ورواد المواقع (زغاريد بس عشان عاست كسرة عشنا وشفنا)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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