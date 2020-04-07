تواصل حركة الصادرات السودانية عبر معبر اشكيت الحدودي مع مصر

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : اقتصاد 13 مشاهدة تواصلت حركة الصادرات السودانية عبر معبر اشكيت الحدودي مع مصر بالولاية الشمالية (وادي حلفا ) ، حيث تحركت السبت الماضي 45 مركبة، بينها 14 مركبة مبردة تنقل صادر لحوم مذبوحه لجمهورية مصر. Advertisements وبحسب سونا، قال دكتور فيصل أحمد مدير إدارة المحاجر البيطرية بوادي حلفا إنه تم عبر المعبر صادر سمسم وحب بطيخ بواسطة الشاحنات، وكان قد تم تصدير ألف رأس من الأبقار نهاية مارس عبر المعبربجانب تصدير 6 مبردات محملة باللحوم. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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