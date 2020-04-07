منتجو الصمغ يتبرعون لصندوق درء “كورونا”

تبرع منتجو الصمغ العربي بـ 150 ألف جنيه، وثلاثة أطنان من الصمغ، دعماً للجنة العليا لدرء كورونا التي شكلها رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وسلم وفد من الاتحاد العام النوعي لمنتجي الأصماغ الطبيعية وشركة الصمغ العربي وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلين من الإدارة الأهلية لمناطق حزام الصمغ العربي، التبرع لرئيس اللجنة الفريق إبراهيم جابر.

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وأكد جابر خلال لقائه بوفد منتجي الصمغ العربي بحسب صحيفة الصيحة أمس، تقدير الدولة لمشاركتهم في الهم الوطني، وتعهد بحل مشكلات قطاع الصمغ.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للأصماغ الطبيعية ومدير شركة الصمغ العربي، عوض الله إبراهيم، أهمية توحيد الجهود لدرء آثار كورونا والتزم باستنفار كل العاملين السابقين بالقطاع الصحي من أبناء حزام الصمغ العربي للقيام بحملات تثقيفية لأهلهم لدرء آثار كورونا، وقال إن المنتجين يعملون من أجل الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)