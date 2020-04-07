مُزارعون بالنيل الأبيض: قيادات من النظام السابق عطّلوا حصاد القمح

اتّهم مُزارعون بولاية النيل الأبيض، قيادات من النظام السابق بتعطيل حصاد القمح في مئات من الأفدنة.

وقالت اللجنة التمهيدية لمُزارعي النيل الأبيض في بيان أمس، إنّ جيوباً من النظام السابق بالولاية ومحلية الدويم، عطّلت حصاد القمح بتجديد أوامر محلية تفرض رسوماً باهظة، ونوّه لتعرُّض المزارع للغرامة والسجن وتلف المحصول بسبب الآفات والرعي الجائر، وأشار إلى أنّ المُزارع يُموِّل محصوله ذاتياً.

واتّهم البيان بحسب صحيفة الصيحة، محلية الدويم بتقنين هذه الرسوم غير القانونية، وقال إن هذه الأوامر تسلّط عليه جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني العاطلة والتي لا تعرف غير مَص دم المُزارع وتشريده.

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وحمّل المُزارعون، معتمد الدويم المسؤولية الكاملة في تلف محصول القمح، وهدّدوا بمقاومة الأوامر المحلية بكل السُّبُل القانونية والتصعيدية، وعابوا على المحلية دخولها في قضايا مكانها ساحات القضاء بين المُزارعين والجمعيات والشركات الوهمية المملوكة لأتباع النظام السابق، وقالوا إنّها أرهقت كاهل المُزارع، وكشفوا عن فرض “جوّالين” من العيش لري الفدان بمُوجب الأمر المحلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)