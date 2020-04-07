نسبة نجاح امتحانات الأساس بنهر النيل (88%)

حَقّقَت ولاية نهر النيل، نسبة نجاح في التعليم الحكومي لامتحانات مرحلة الأساس بلغت (88%) أقل من العام السابق والتي بلغت (94.7%)، وبنسبة تحصيل (67%).

وأحرزت التلميذة ريم عبد الكريم عباس صالح من مدرسة الزهراء بشندي المرتبة الأولى بالدرجة الكاملة (280 درجة)، فيما حققت (325) مدرسة نسبة نجاح (100%) من جملة (703) مدارس مُمتحنة.

وأعلنت وزارة التربية والتوجيه بالولاية النتيجة بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأستوديوهات فضائية الولاية بحضور اللواء شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين ممثل الوالي، بجانب عددٍ محدودٍ من القيادات التنفيذية والأجهزة الأمنية والشرطية وقيادات التعليم بالرئاسة والمحليات.

وهنّأ ممثل الوالي، التلاميذ والتلميذات المُتفوِّقين وأُسرهم، وأشاد بجهد الإدارات التعليمية والمُعلِّمين والمُعلِّمات والعاملين بالحقل التعليمي والجهات التنفيذية والأجهزة الأمنية والشرطية.

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من جانبه، حيا رئيس دائرة التربية عبد العزيز مصطفى أبو نصيرة، جُهُود حكومة الولاية تجاه التعليم وتوفير مدخلات العملية التربوية والتعليمية، ونوّه بجُهُود وزارة الصحة وإدارة الصحة المدرسية والمُعلِّمين والمعلمات.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية أسامة علي محمد إدريس، جاهزيتهم لقبول كل الناجحين بالمرحلة الثانوية بالمساقات الأكاديمية والفنية والدينية، وأعلن القبول لمدرسة الحديبة الزراعية في العام الدراسي الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)