التبرُّعات تتوالى داخلياً وخارجياً لمبادرة “القُومَة للسُّودان”

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : أخبار 342 مشاهدة توالت التبرُّعات والمُساهمات من السُّودانيين داخل وخارج السودان لدعم مُبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك “القُومَة للسُّودان”. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة، اقترب عدد المُشاركين حتى مساء أمس من حاجز الـ(100) ألف مُتبرِّع، وتجاوزت قيمة التبرعُّات الـ(53) مليون جنيه سوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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