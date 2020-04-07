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انسحاب كوادر مُستشفى الضعين بعد اعتداءاتٍ من أجهزة نظامية

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انسحاب كوادر مُستشفى الضعين بعد اعتداءاتٍ من أجهزة نظامية

أعلَنت لجنة أطباء مُستشفى الضعين التعليمي، سَحب كوادرها الطبية من المُستشفى تماماً، احتجاجاً على تكرار الاعتداءات من منسوبي الأجهزة النظامية.

وأشارت اللجنة في بيانٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، إلى وقوع اعتداءات جسدية ولفظية مُتكرِّرة على الكوادر الطبية من منسوبي الأجهزة النظامية.

 

وقالت إنّ الأطباء يعملون في ظل انعدام أبسط مُقوِّمات المُمارسة الطبية كانعدام الأدوية المُنقذة للحياة والأوكسجين بالحوادث والعنابر ونقص الكوادر، وأضافت: “رغم هذه التحديات والصِّعاب، لم يبخل الطبيب في تقديم الخدمة لإنسان الولاية”.

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لكنها نوّهت لتكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء من قبل الأجهزة الأمنية التي يُرجى منها تأمين الحياة وبسط الأمن وتطبيق القانون، فَضْلاً عن عجز إدارة المستشفى وتراخي لجنة أمن الولاية في اتّخاذ عقوبات رادعة وصارمة تجاه المُعتدين، مَا دعا اللجنة إلى اللجوء لسحب كوادرها الطبية تماماً بعد الفشل في حلول مع السُّلطات الرسمية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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