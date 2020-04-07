“يونايتد ويرلد”: على النُّخب السُّودانيّة وضع خلافاتها جانباً للعبور نحو الديمقراطية

التاريخ: 07-أبريل-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة طالب موقع “يونايتد ويرلد”، الجماعات المدنية السودانية المتنوعة، بمواصلة بناء الإجماع السياسي لجمع المصالح المتنافسة والأولويات السياسية المُتباينة لتشكيل حكومة ائتلافية قادرة على حماية البلاد من التفتت والضعف. وقال الموقع “ستحتاج النخب السياسية في السودان إلى وضع خلافاتها جانباً خلال هذا الانتقال السياسي من أجل العبور نحو الديمقراطية”، وأضاف أن الحكومة الانتقالية تحتاج التركيز على بناء رأس المال المحلي للاستثمار والبنية التحتية ومُعالجة الفساد والحد من تأثير الجماعات والنخب الإسلامية التي تُشكِّل دولة السودان العميقة وتُسيطر على مُؤسّسات الدولة والقطاعات الرئيسية للاقتصاد. Advertisements وطالب الموقع، بتعيين حُكّام انتقاليين وبرلمانيين يعكسون التنوُّع السُّكّاني في السودان ومُؤهّلين لمسألة المجلس السيادي والوزاري والبرلماني خلال الفترة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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