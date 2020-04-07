اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سموحة والسكندري ينافسان على نجم الهلال

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 07-أبريل-2020

21 مشاهدة

سموحة والسكندري ينافسان على نجم الهلال

دخل ناديا سموحة والإسماعيلي المصري ضمن الفرق التي ترغب في ضم لاعب الهلال أظهر الطاهر، وقدم الفريقان عروضاً عن طريق بعض الوكلاء من أجل كسب خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

Advertisements

 

وبحسب صحيفة السوداني، فإن اللاعب أطهر لم يحسم أمره بعد وينتظر بعض الاتصالات التي يقوم بها وكيل أعماله بغية حسم وجهته بشكل نهائي. يشار إلى أن نادي الأهلي المصري تراجع عن التعاقد مع أطهر بعد أن وضعه ضمن الخيارات خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة والسكندري ينافسان على نجم الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا