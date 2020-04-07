سموحة والسكندري ينافسان على نجم الهلال

دخل ناديا سموحة والإسماعيلي المصري ضمن الفرق التي ترغب في ضم لاعب الهلال أظهر الطاهر، وقدم الفريقان عروضاً عن طريق بعض الوكلاء من أجل كسب خدمات اللاعب خلال الفترة القادمة.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن اللاعب أطهر لم يحسم أمره بعد وينتظر بعض الاتصالات التي يقوم بها وكيل أعماله بغية حسم وجهته بشكل نهائي. يشار إلى أن نادي الأهلي المصري تراجع عن التعاقد مع أطهر بعد أن وضعه ضمن الخيارات خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)